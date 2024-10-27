У «Реала» 12 офсайдов в матче с «Барсой»: 8 – у Мбаппе, 3 – у Винисиуса, один – у Беллингема. У «Барсы» одно положение вне игры
«Реал» 12 раз попал в офсайд в матче с «Барселоной».
Команда Ханси Флика разгромила мадридский клуб со счетом 4:0 в гостевом матче 11-тура Ла Лиги.
За весь матч форвард «Реала» Килиан Мбаппе 8 раз попал в положение вне игры – на 2-й, 12-й, 14-й, 19-й, 25-й, 30-й, 66-й и 91-й минутах. На 30-й француз забил, но его гол отменили после просмотра ВАР. На 66-й Мбаппе снова забил из офсайда, этот гол отменили сразу.
Три офсайда также было у Винисиуса – 36-я, 72-я и 88-я минуты.
Еще одно положение вне игры зафиксировано у Джуда Беллингема на 20-й минуте.
У «Барселоны» лишь один офсайд – у Роберта Левандовского на 39-й минуте.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Ла Лиги
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