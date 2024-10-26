Шара Буллет оформил первый в истории UFC нокаут двойным бэкфистом
Шарабутдин Магомедов первым в истории UFC победил нокаутом после двойного бэкфиста.
В Абу-Даби проходит турнир UFC 308, в главном карде которого Шарабутдин Магомедов нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом.
Шара Буллет – 11-й в истории UFC боец, нокаутировавший соперника бэкфистом, и первый, кто сделал это двойным бэкфистом.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ночь в клетке»
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