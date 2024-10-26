Шара Буллет оформил первый в истории UFC нокаут двойным бэкфистом

Шарабутдин Магомедов первым в истории UFC победил нокаутом после двойного бэкфиста.

В Абу-Даби проходит турнир UFC 308, в главном карде которого Шарабутдин Магомедов нокаутировал Армена Петросяна двойным бэкфистом.

Шара Буллет – 11-й в истории UFC боец, нокаутировавший соперника бэкфистом, и первый, кто сделал это двойным бэкфистом.

Шара Буллет сокрушил Петросяна двойным бэкфистом