«Ростов» не побеждает 7 матчей подряд. Дальше – выезд к «Динамо»
«Ростов» продлил серию без побед до 7 матчей.
Команда Валерия Карпина уступила «Ахмату» (2:3) в домашнем матче 13-го тура Мир РПЛ.
Ранее «Ростов» не побеждал в 6 матчах подряд, дважды проиграв и 4 раза сыграв вничью во всех турнирах. В предыдущем матче команда уступила «Локомотиву» по пенальти (2:2, пенальти – 7:8) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Последнюю победу ростовчане одержали 18 сентября в кубковом матче с «Оренбургом» (3:1).
В следующем матче «Ростов» сыграет на выезде с «Динамо». Игра 14-го тура Мир РПЛ пройдет 1 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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