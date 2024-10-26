«Ростов» не побеждает 7 матчей подряд. Дальше – выезд к «Динамо»

«Ростов» продлил серию без побед до 7 матчей.

Команда Валерия Карпина уступила «Ахмату » (2:3) в домашнем матче 13-го тура Мир РПЛ.

Ранее «Ростов» не побеждал в 6 матчах подряд, дважды проиграв и 4 раза сыграв вничью во всех турнирах. В предыдущем матче команда уступила «Локомотиву» по пенальти (2:2, пенальти – 7:8) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Последнюю победу ростовчане одержали 18 сентября в кубковом матче с «Оренбургом» (3:1).

В следующем матче «Ростов » сыграет на выезде с «Динамо ». Игра 14-го тура Мир РПЛ пройдет 1 ноября.