Ротенберг не уверен, что КХЛ услышит его заявление про кричалки фанатов «Спартака»: «Когда матом орут весь матч – это неправильно. Нам нужны спонсоры, адекватные болельщики»

Роман Ротенберг высказался о поведении болельщиков «Спартака» в матче со СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

– Хочу сказать, что когда матом орут всю игру, это неправильно. Пришли маленькие дети. Люди всю игру матом орут.

Давайте как-то разберемся. Потому что нам нужны спонсоры, нужны адекватные болельщики.

– Наверняка ваше заявление услышат, в том числе и в лиге.

– Не уверен. Не уверен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.

«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»