Ротенберг не уверен, что КХЛ услышит его заявление про кричалки фанатов «Спартака»: «Когда матом орут весь матч – это неправильно. Нам нужны спонсоры, адекватные болельщики»
Роман Ротенберг высказался о поведении болельщиков «Спартака» в матче со СКА.
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
– Хочу сказать, что когда матом орут всю игру, это неправильно. Пришли маленькие дети. Люди всю игру матом орут.
Давайте как-то разберемся. Потому что нам нужны спонсоры, нужны адекватные болельщики.
– Наверняка ваше заявление услышат, в том числе и в лиге.
– Не уверен. Не уверен, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг во флэш-интервью после матча.
«Вас закошмарили, что ли?» Ротенберг взбесился из-за кричалок фанатов «Спартака»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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