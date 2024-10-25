UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич

В Абу-Даби 26 октября пройдет турнир UFC 308, который возглавит титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией (15-0) и Максом Холлоуэем (26-7).

В соглавном бою встретятся средневесы Роберт Уиттакер (26-7) и Хамзат Чимаев (13-0).

Главные бои турнира:

Лерон Мерфи (14-0-1) – Дэн Иге (18-8);

Магомед Анкалаев (18-1-1) – Александр Ракич (14-4);

Шарабутдин Магомедов (14-0) – Армен Петросян (9-3);

Джефф Нил (15-6) – Рафаэль дос Аньос (32-16);

Абусупьян Магомедов (26-6-1) – Брунно Феррейра (12-1);

Ринат Фахретдинов (22-1-1) – Карлос Миранда (21-5).

Турнир пройдет 26 октября и начнется в 17:00 по мск. Трансляция – на «Матч! Премьер» и платформе UFC Fight Pass. «Матч ТВ» не покажет бои турнира.

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби