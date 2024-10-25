UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич
В Абу-Даби 26 октября пройдет турнир UFC 308, который возглавит титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией (15-0) и Максом Холлоуэем (26-7).
В соглавном бою встретятся средневесы Роберт Уиттакер (26-7) и Хамзат Чимаев (13-0).
Главные бои турнира:
Лерон Мерфи (14-0-1) – Дэн Иге (18-8);
Магомед Анкалаев (18-1-1) – Александр Ракич (14-4);
Шарабутдин Магомедов (14-0) – Армен Петросян (9-3);
Джефф Нил (15-6) – Рафаэль дос Аньос (32-16);
Абусупьян Магомедов (26-6-1) – Брунно Феррейра (12-1);
Ринат Фахретдинов (22-1-1) – Карлос Миранда (21-5).
Турнир пройдет 26 октября и начнется в 17:00 по мск. Трансляция – на «Матч! Премьер» и платформе UFC Fight Pass. «Матч ТВ» не покажет бои турнира.
Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий