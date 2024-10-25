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UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич

В Абу-Даби 26 октября пройдет турнир UFC 308, который возглавит титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией (15-0) и Максом Холлоуэем (26-7).

В соглавном бою встретятся средневесы Роберт Уиттакер (26-7) и Хамзат Чимаев (13-0).

Главные бои турнира:

Турнир пройдет 26 октября и начнется в 17:00 по мск. Трансляция – на «Матч! Премьер» и платформе UFC Fight Pass. «Матч ТВ» не покажет бои турнира.

Топурия vs Холлоуэй, возвращение Чимаева, шанс на титульник для Анкалаева – супертурнир UFC в Абу-Даби

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
logoUFC
logoMMA
logoРафаэль дос Аньос
Армен Петросян
logoМакс Холлоуэй
logoРоберт Уиттакер
logoМагомед Анкалаев
logoАлександр Ракич
logoХамзат Чимаев
logoИлия Топурия
logoДэн Иге
logoШарабутдин Магомедов
logoРинат Фахретдинов
logoДжефф Нил
logoАбус Магомедов
Уиттакер − Чимаев
logoUFC 308
logoТопурия - Холлоуэй
logoШара Буллет - Петросян
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