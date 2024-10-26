«Макларену» отказали в праве на пересмотр штрафа Норриса в США
ФИА не станет заново рассматривать пятисекундный штраф, который получил пилот «Макларена» Ландо Норрис на Гран-при США за обгон соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена за пределами трассы.
«Макларен» запросил право на пересмотр и утверждал, что обладает значимым доказательством, не доступным ранее. По версии команды, новый элемент заключается в ошибке стюардов, которые постановили, что Норрис обгонял Ферстаппена по внешней траектории, но не поравнялся на апексе. «Макларен» настаивал на том, что Ландо уже обогнал Макса и находился впереди в зоне торможения.
Стюарды отказали «Макларену» в рассмотрении инцидента заново по существу, постановив, что нельзя считать указание на предполагаемую ошибку ФИА новым, значимым и имеющим отношение к делу доказательством.
«Ф-1» расколол штраф Норрису за обгон Ферстаппена: гонщики и эксперты не понимают, кто прав!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий