«Макларену» отказали в праве на пересмотр штрафа Норриса в США

ФИА не станет заново рассматривать пятисекундный штраф, который получил пилот «Макларена » Ландо Норрис на Гран-при США за обгон соперника из «Ред Булл » Макса Ферстаппена за пределами трассы.

«Макларен» запросил право на пересмотр и утверждал, что обладает значимым доказательством, не доступным ранее. По версии команды, новый элемент заключается в ошибке стюардов, которые постановили, что Норрис обгонял Ферстаппена по внешней траектории, но не поравнялся на апексе. «Макларен» настаивал на том, что Ландо уже обогнал Макса и находился впереди в зоне торможения.

Стюарды отказали «Макларену» в рассмотрении инцидента заново по существу, постановив, что нельзя считать указание на предполагаемую ошибку ФИА новым, значимым и имеющим отношение к делу доказательством.

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