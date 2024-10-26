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«Вердер» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Байер» сыграет в гостях с «Вердером» в 8-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3».

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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