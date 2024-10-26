«Вердер» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Байер» сыграет в гостях с «Вердером» в 8-м туре Бундеслиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 3». Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги