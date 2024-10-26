Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы не отстранили, как Андреева»

Валерий Карпин высказался о возможной отставке после проигрыша «Ахмату» (2:3).

«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева , не отстранили.

Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков», – сказал главный тренер «Ростова ».

Команда Карпина не выиграла ни в одном из последних 7 матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. 1 ноября она встретится с «Динамо».