Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы не отстранили, как Андреева»
Валерий Карпин высказался о возможной отставке после проигрыша «Ахмату» (2:3).
«Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы меня, как Андреева, не отстранили.
Исправить можно игрой, чтобы не делать таких подарков», – сказал главный тренер «Ростова».
Команда Карпина не выиграла ни в одном из последних 7 матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка России. 1 ноября она встретится с «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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