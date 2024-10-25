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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Семененко, Кондратюк, Угожаев, Савосин, Рухин выступят с короткими программами

Семененко и Кондратюк представят короткие программы на этапе Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Первая разминка

1. Илья Строганов

2. Даниил Постарнаков

3. Дамир Черипка

4. Степан Тартыгин

5. Кирилл Кропылев

Вторая разминка

6. Иван Попов

7. Егор Рухин

8. Николай Угожаев

9. Роман Савосин

10. Евгений Семененко

11. Марк Кондратюк

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Роман Савосин
logoЕвгений Семененко
Егор Рухин
logoМарк Кондратюк
Николай Угожаев
Иван Попов
Даниил Постарнаков
logoСерия Гран-при России
Илья Строганов
Степан Тартыгин
Кирилл Кропылев
Дамир Черипка
Звезды Магнитки
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