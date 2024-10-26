Капризов сделал 2 передачи против «Филадельфии» и стал 2-й звездой матча. У форварда «Миннесоты» 15 очков в 8 играх

Кирилл Капризов сделал 2 результативные передачи в игре с «Флайерс».

«Миннесота » проиграла «Филадельфии» (5:7) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами и был признан 2-й звездой матча.

Первой звездой стал форвард «Филадельфии» Шон Кутюрье , набравший 5 (3+2) очков. Третьей звездой признан нападающий «Флайерс» Трэвис Конекны – 5 (1+4) очков.

Теперь на счету Капризова 15 (4+11) очков в 8 матчах сезона, россиянин на данный момент делит первое место в гонке бомбардиров НХЛ с защитником «Колорадо » Кэйлом Макаром , который заработал 15 (3+12) баллов.