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«Не было никакого мата – просмотрели эпизод, все болельщики вели себя корректно». Вице-президент КХЛ о кричалках в матче «Спартака» и СКА

Валерий Каменский заявил, что КХЛ не нашла мат в кричалках «Спартака».

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал: «Всю игру орут матом. Здесь это постоянно происходит! Дети сидят на трибунах. Для чего это делается? Кто это допустил?»

«КХЛ работает в рамках регламента, а в «Спартаке» сейчас самая лучшая атмосфера. Все болельщики корректные.

А если есть какое-то обращение из команд, то, естественно, лига рассматривает и делает все по регламенту.

Мы просмотрели этот эпизод, и никакого мата не было. Это эмоции, и хоккей – это спорт.

И все болельщики, тем более спартаковские, вели себя корректно. На наши матчи ходят люди с детьми, был полный стадион.

Все хотят приходить, потому что есть очень теплая и дружественная атмосфера. И со стороны зрителей, и со стороны фанатов.

Каждая команда КХЛ работает со своими болельщиками, чтобы атмосфера на каждой игре лиги была лучше», – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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