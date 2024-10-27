17-летний Ямаль – самый молодой автор гола в класико. Ламин побил рекорд Фати
Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в класико.
Вингер «Барселоны» забил в ворота «Реала» в возрасте 17 лет и 105 дней. До этого рекорд принадлежал Ансу Фати, забившему в класико в 17 лет и 359 дней.
Матч 11-го тура Ла Лиги завершился победой «Барселоны» со счетом 4:0.
В текущем сезоне на счету Ямаля 5 голов и 6 ассистов в 11 матчах Ла Лиги. Подробную статистику Ламина можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mister Chip
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