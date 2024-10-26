«Барселона» прервала серию «Реала» без поражений в Ла Лиге. Мадридцы остановились в одном матче от рекорда каталонцев – 42 против 43
«Реал» не смог повторить рекордную серию «Барселоны» без поражений.
Команда Карло Анчелотти сегодня уступила каталонцам на своем поле со счетом 0:4 в 11-м туре Ла Лиги.
Мадридцы не проигрывали с 24 сентября 2023 года – на протяжении 42 матчей. Более продолжительная серия была только у «Барселоны» – 43 матча с 2017 по 2018 год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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