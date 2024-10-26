Гран-при Мехико-2024. Квалификация начнется в полночь

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени состоится квалификация к 20-й гонке «Формулы-1» 2024 года, Гран-при Мехико. Начало – в полночь.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

26 октября 2024 года

Квалификация