«Ахмат» победил в РПЛ впервые в сезоне. Было 6 ничьих и 6 поражений
«Ахмат» одержал первую в сезоне победу в Мир РПЛ.
Сегодня команда под руководством Сергея Ташуева на выезде обыграла «Ростов» (3:2) в матче 13-го тура.
До этого «Ахмат» оставался единственной командой РПЛ, не одержашей ни одной победы в чемпионате с начала сезона – 6 ничьих и 6 поражений. Грозненцы набрали 9 очков и занимают 15-е место в таблице.
В следующем туре «Ахмат» примет «Пари НН». Игра пройдет 3 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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