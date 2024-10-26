«Ахмат» победил в РПЛ впервые в сезоне. Было 6 ничьих и 6 поражений

«Ахмат» одержал первую в сезоне победу в Мир РПЛ.

Сегодня команда под руководством Сергея Ташуева на выезде обыграла «Ростов » (3:2) в матче 13-го тура.

До этого «Ахмат » оставался единственной командой РПЛ, не одержашей ни одной победы в чемпионате с начала сезона – 6 ничьих и 6 поражений. Грозненцы набрали 9 очков и занимают 15-е место в таблице.

В следующем туре «Ахмат» примет «Пари НН». Игра пройдет 3 ноября.