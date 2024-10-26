НБА. «Финикс» сразится с «Далласом», «Лейкерс» примут «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Финикс » на своей площадке сразится с «Далласом », «Лейкерс » попытаются продлить победную серию в домашней встрече с «Сакраменто ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.