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НБА. «Финикс» сразится с «Далласом», «Лейкерс» примут «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

«Финикс» на своей площадке сразится с «Далласом», «Лейкерс» попытаются продлить победную серию в домашней встрече с «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoБостон
logoШарлотт
logoЧикаго
logoКливленд
logoДаллас
logoДенвер
logoДетройт
logoХьюстон
logoКлипперс
logoЛейкерс
logoМемфис
logoМайами
logoМиннесота
logoОрландо
logoФиникс
logoСакраменто
logoСан-Антонио
logoТоронто
logoНБА
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
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