Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем .

Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде.

Для Топурии это первая защита пояса. Холлоуэй в 10-й раз участвовал в титульном поединке. До этого он трижды подряд проиграл Алексу Волкановски в поединках за пояс.

Топурия – плохая версия Конора