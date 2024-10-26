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Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся титульный бой в полулегком весе между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.

Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде.

Для Топурии это первая защита пояса. Холлоуэй в 10-й раз участвовал в титульном поединке. До этого он трижды подряд проиграл Алексу Волкановски в поединках за пояс.

Топурия – плохая версия Конора

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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