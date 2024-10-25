Чемпионат Германии. «Майнц» примет «Боруссию» Менхенгладбах

В Бундеслиге пройдут матчи 8-го тура.

В субботу «Лейпциг» примет «Фрайбург», дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях с «Аугсбургом», «Байер» – с «Вердером».

В воскресенье «Бавария» встретится на выезде с «Бохумом».

Чемпионат Германии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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