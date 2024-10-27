Малкин набрал 1+2 с «Ванкувером» и стал 2-й звездой матча. У него 14 очков в 10 играх
Евгений Малкин набрал 1+2 с «Ванкувером» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Питтсбурга» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам, приняв участие во всех голах команды в игре с «Кэнакс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 38-летнего россиянина стало 14 (3+11) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Малкин (17:14, 2:19 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 блока и 1 перехват. На вбрасываниях показал 50% эффективности (выиграл 5 из 10).
В моменте с заброшенной шайбой Евгений ударился о штангу ворот канадского клуба и упал на лед. Какое-то время он не поднимался на ноги, но в итоге продолжил матч.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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