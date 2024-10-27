Малкин набрал 1+2 с «Ванкувером» и стал 2-й звездой матча. У него 14 очков в 10 играх

Евгений Малкин набрал 1+2 с «Ванкувером» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Питтсбурга » забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам, приняв участие во всех голах команды в игре с «Кэнакс» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 38-летнего россиянина стало 14 (3+11) очков в 10 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Малкин (17:14, 2:19 – в большинстве, «+2») нанес 2 броска в створ и 1 мимо, сделал 2 блока и 1 перехват. На вбрасываниях показал 50% эффективности (выиграл 5 из 10).

В моменте с заброшенной шайбой Евгений ударился о штангу ворот канадского клуба и упал на лед. Какое-то время он не поднимался на ноги, но в итоге продолжил матч.