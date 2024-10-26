Фигурист Ежлов сделал сальто в ритм-танце на Гран-при России в Магнитогорске – впервые в истории танцев на льду
Фигурист Андрей Ежлов сделал сальто назад в ритм-танце на этапе Гран-при России.
Софья Шевченко и Андрей Ежлов выступили с ритм-танцем на этапе Гран-при России в Магнитогорске (74,14 балла). В прокате Ежлов сделал сальто.
С этого сезона Международный союз конькобежцев (ISU) не штрафует фигуристов за исполнение сальто в программе.
Скриншоты: эфир Первого канала
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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