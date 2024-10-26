Фигурист Ежлов сделал сальто в ритм-танце на Гран-при России в Магнитогорске – впервые в истории танцев на льду

Фигурист Андрей Ежлов сделал сальто назад в ритм-танце на этапе Гран-при России.

Софья Шевченко и Андрей Ежлов выступили с ритм-танцем на этапе Гран-при России в Магнитогорске (74,14 балла). В прокате Ежлов сделал сальто.

С этого сезона Международный союз конькобежцев (ISU) не штрафует фигуристов за исполнение сальто в программе.

Скриншоты: эфир Первого канала