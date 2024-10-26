Левандовски сделал дубль за 3 минуты в класико. Роберт – лучший бомбардир Ла Лиги с 14 голами
Роберт Левандовски сделал дубль в класико.
Нападающий «Барселоны» забил в ворота «Реала» на 54-й и 56-й минутах матча 11-го тура Ла Лиги.
В нынешнем сезоне Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги – на его счету 14 голов в чемпионате Испании. У идущего вторым Айосе Переса из «Вильярреала» 7 голов.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости