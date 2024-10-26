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Левандовски сделал дубль за 3 минуты в класико. Роберт – лучший бомбардир Ла Лиги с 14 голами

Роберт Левандовски сделал дубль в класико.

Нападающий «Барселоны» забил в ворота «Реала» на 54-й и 56-й минутах матча 11-го тура Ла Лиги.

В нынешнем сезоне Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги – на его счету 14 голов в чемпионате Испании. У идущего вторым Айосе Переса из «Вильярреала» 7 голов.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoРоберт Левандовски
logoКласико
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