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Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев, Блинникова и Карпов покажут короткие программы

26 октября спортивные пары выступят с короткими программами на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

2-й этап

«Звезды Магнитки»

Магнитогорск

Пары

Короткая программа

Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Первая разминка

1. Дарья Андреева – Александр Акимов

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

3. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев

4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
пары
Александр Акимов
Елизавета Осокина
logoАнастасия Мухортова
logoДмитрий Евгеньев
Артем Грицаенко
logoСерия Гран-при России
Алексей Карпов
Дарья Андреева
Алиса Блинникова
Звезды Магнитки
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