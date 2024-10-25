Гран-при России. «Звезды Магнитки». Осокина и Грицаенко, Мухортова и Евгеньев, Блинникова и Карпов покажут короткие программы
26 октября спортивные пары выступят с короткими программами на Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Пары
Короткая программа
Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Дарья Андреева – Александр Акимов
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
3. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
4. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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