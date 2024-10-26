«МЮ» попросил «Ман Сити» взять Гарначо и Майну в самолет до Парижа на вручение «Золотого мяча». «Горожане» ответили, что мест нет (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» обращался к «Ман Сити» с необычной просьбой.

По данным Daily Mail, «МЮ » попросил «Сити» взять Алехандро Гарначо и Кобби Майну в самолет до Парижа на церемонию вручение «Золотого мяча».

«Горожане» для посещения церемонии арендовали частный джет. «Ман Сити » ответил отказом, поскольку в самолете не было свободных мест.

Гарначо и Майну, а также вингер «Сити» Савио претендуют на приз лучшему молодому игроку года. От «Ман Сити » на церемонию также отправятся претендующие на «Золотой мяч » Эрлинг Холанд , Родри , Филип Фоден и Рубен Диаш, а также футболистки Юи Хасегава, Лорен Хемп и Хадиджа Шоу.

Церемония состоится 28 октября в столице Франции.

Напомним, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф проводит политику уменьшения расходов в клубе.

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