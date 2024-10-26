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  • «МЮ» попросил «Ман Сити» взять Гарначо и Майну в самолет до Парижа на вручение «Золотого мяча». «Горожане» ответили, что мест нет (Daily Mail)
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«МЮ» попросил «Ман Сити» взять Гарначо и Майну в самолет до Парижа на вручение «Золотого мяча». «Горожане» ответили, что мест нет (Daily Mail)

«Манчестер Юнайтед» обращался к «Ман Сити» с необычной просьбой.

По данным Daily Mail, «МЮ» попросил «Сити» взять Алехандро Гарначо и Кобби Майну в самолет до Парижа на церемонию вручение «Золотого мяча».

«Горожане» для посещения церемонии арендовали частный джет. «Ман Сити» ответил отказом, поскольку в самолете не было свободных мест.

Гарначо и Майну, а также вингер «Сити» Савио претендуют на приз лучшему молодому игроку года. От «Ман Сити» на церемонию также отправятся претендующие на «Золотой мяч» Эрлинг Холанд, Родри, Филип Фоден и Рубен Диаш, а также футболистки Юи Хасегава, Лорен Хемп и Хадиджа Шоу.

Церемония состоится 28 октября в столице Франции.

Напомним, что совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф проводит политику уменьшения расходов в клубе.

«МЮ» сократил Фергюсона. Новый шаг Рэтклиффа по уменьшению расходов

Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
женский футбол
logoЗолотой мяч
logoРубен Диаш
logoРодри
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logoЭрлинг Холанд
ахахаха
logoСавио Морейра
logoАлехандро Гарначо
logoКобби Майну
Джим Рэтклифф
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