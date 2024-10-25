Чемпионат Италии. «Удинезе» примет «Кальяри», «Торино» против «Комо»

В Серии А пройдут матчи 9-го тура.

В субботу «Наполи » примет «Лечче ».

В воскресенье «Интер » сыграет дома с «Ювентусом », «Фиорентина » – с «Ромой».

Матч «Болонья» – «Милан» перенесен из-за ливней и наводнения.

Чемпионат Италии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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