Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»

Александр Мостовой отреагировал на предложение пройти стажировку в Госдуме.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат Виталий Милонов.

«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму , не против заниматься политикой. Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться.

Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу.

Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой .

Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»

Запашный отказался звать Мостового в цирк на стажировку: «Спасибо, давайте сами»