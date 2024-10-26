Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»
Александр Мостовой отреагировал на предложение пройти стажировку в Госдуме.
Ранее с подобной инициативой выступил депутат Виталий Милонов.
«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой. Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться.
Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу.
Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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