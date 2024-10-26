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Мостовой о стажировке в Госдуме: «Я бы пошел, не против заниматься политикой. Не за партию, а за спорт, за футбол. Пускай депутаты выйдут на меня»

Александр Мостовой отреагировал на предложение пройти стажировку в Госдуме.

Ранее с подобной инициативой выступил депутат Виталий Милонов.

«Отличное предложение! Это очень хорошо! Я бы пошел на стажировку в Госдуму, не против заниматься политикой. Готов приступить, но для этого надо пообщаться и созвониться.

Буду ждать предложения! Пускай депутаты выйдут на меня, обязательно им отвечу.

Пойду в Госдуму не за партию, а за спорт, за футбол!» – сказал бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

Мостовой об отмене стажировки в «Спартаке»: «У меня много предложений и открытых дверей»

Запашный отказался звать Мостового в цирк на стажировку: «Спасибо, давайте сами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
Государственная дума
logoВиталий Милонов
Политика
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