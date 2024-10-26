Хачанов вышел в финал на втором турнире подряд

Карен Хачанов в Вене обыграл Алекса де Минаура (6:2, 6:4) и вышел в финал.

Для россиянина это будет 10-й финал ATP в карьере и второй – за две недели. На прошлой неделе в Алматы он взял титул.

Хачанов провел седьмой матч против топ-10 в этом сезоне и одержал вторую победу. В целом его баланс против десятки составляет 14:52.

За восьмой титул Хачанов поборется с Джеком Дрэйпером (2:1 в личных встречах).