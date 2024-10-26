«Спартак» запретил футболистам ездить на электросамокатах. Штраф – до 1000 евро за поездку (Mash)
«Спартак» запретил футболистам ездить на электросамокатах.
Как утверждает телеграм-канал Mash, в контрактах игроков красно-белых появился пункт о запрете передвижений на электросамокатах.
За одну поездку футболистов могут оштрафовать на сумму до 1000 евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Mash
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