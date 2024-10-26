«Спартак» запретил футболистам ездить на электросамокатах. Штраф – до 1000 евро за поездку (Mash)

«Спартак» запретил футболистам ездить на электросамокатах.

Как утверждает телеграм-канал Mash, в контрактах игроков красно-белых появился пункт о запрете передвижений на электросамокатах.

За одну поездку футболистов могут оштрафовать на сумму до 1000 евро.