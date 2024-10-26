Магомед Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся бой в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Александром Ракичем .

Анкалаев победил единогласным решением судей.

Анкалаев не проигрывает в UFC 12 боев подряд (10 побед, одна ничья и один бой, признанный несостоявшимся).

Анкалаев называет Перейру трусом и обещает молитвой победить магию вуду. Как началась их война?