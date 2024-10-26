Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308
На UFC 308 в Абу-Даби состоялся бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым.
Чимаев победил Уиттакера удушающим приемом в первом раунде.
Чимаев не проигрывает в UFC с 2020 года – 7-0. Уиттакер провел третий бой в 2024 году – выиграл Х.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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