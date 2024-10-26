Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308

На UFC 308 в Абу-Даби состоялся бой в среднем весе между Робертом Уиттакером и Хамзатом Чимаевым .

Чимаев победил Уиттакера удушающим приемом в первом раунде.

Чимаев не проигрывает в UFC с 2020 года – 7-0. Уиттакер провел третий бой в 2024 году – выиграл Х.

Сколько Чимаев зарабатывает в UFC?