Гран-при России. «Звезды Магнитки». Синицына, Фролова, Агаева, Гущина, Чаплыгина выступят с короткими программами
Синицына и Фролова покажут короткие программы на Гран-при России в Магнитогорске.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
2-й этап
«Звезды Магнитки»
Магнитогорск
Женщины
Короткая программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Ксения Гущина
2. Дарья Третьякова
3. Виктория Федянина
4. Алина Телегина
5. Вероника Малышева
Вторая разминка
7. Мария Агаева
8. Анастасия Хахыртдинова
9. Софья Воронцова
10. Анна Фролова
11. Ксения Синицына
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Синицына, Фролова, Степанова и Букин
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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