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  • Черданцев называл игроков только по номерам в матче ЦСКА – «Факел» до 4-й минуты. Карпин приводил стиль «наррадор» в пример, говоря о российских комментаторах
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Черданцев называл игроков только по номерам в матче ЦСКА – «Факел» до 4-й минуты. Карпин приводил стиль «наррадор» в пример, говоря о российских комментаторах

Георгий Черданцев прокомментировал начало игры ЦСКА – «Факел» в стиле «наррадор».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин упрекнул комментаторов в оценочных суждениях во время трансляций. Также специалист привел в пример Испанию: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador (рассказчик, диктор, ведущий – Спортс’‘), который говорит, говорит, говорит».

Комментатор канала «Матч ТВ» отработал до четвертой минуты игры в подобном стиле. Черданцев произнес в том числе такие фразы: «Номер 3-й в составе ЦСКА делал передачу в сторону ворот, но мяч ушел за пределы поля рикошетом от защитника команды в белой форме».

ЦСКА подаст угловой. Номер 15-й будет выполнять подачу от углового флага. 72-й, 15-й – вот номера игроков «Факела», которые действуют в обороне».

Георгий Черданцев: «Комментатор не только имеет право на оценочные суждения, но и обязан их высказывать. У нас он одновременно и эксперт, и зажигалка эмоций, и знаток матчасти»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
телевидение
logoВалерий Карпин
logoСпортс
logoФакел
logoГеоргий Черданцев
logoМиралем Пьянич
logoМатч ТВ
logoИван Обляков
ахахаха
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