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Конов о Карпине, недовольном комментаторами: «У «Матча» больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев»

Василий Конов отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

«Ростов» под руководством уроженца Нарвы сегодня играет с «Ахматом» – 1:2 к перерыву.

«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня.

У «Матча», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

Черданцев называл игроков только по номерам – как просил Карпин. Так задели слова про стиль наших комментаторов

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Василия Конова
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoВалерий Карпин
logoВасилий Конов
logoМатч ТВ
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