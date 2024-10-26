Конов о Карпине, недовольном комментаторами: «У «Матча» больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев»
Василий Конов отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.
«Ростов» под руководством уроженца Нарвы сегодня играет с «Ахматом» – 1:2 к перерыву.
«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня.
У «Матча», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Василия Конова
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