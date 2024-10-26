Конов о Карпине, недовольном комментаторами: «У «Матча» больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев»

Василий Конов отреагировал на критику Валерия Карпина в адрес комментаторов.

«Ростов » под руководством уроженца Нарвы сегодня играет с «Ахматом » – 1:2 к перерыву.

«Посмотрел результат первого тайма в Ростове. Хотел было съязвить в свете последних событий, но футбол это делает гораздо лучше меня.

У «Матча», например, больше десяти ТЭФИ за время тренерский карьеры критикующего, у которого ноль трофеев за это время», – написал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ ».

«Выключаю звук, когда смотрю футбол». Карпин против российских комментаторов

Черданцев называл игроков только по номерам – как просил Карпин. Так задели слова про стиль наших комментаторов