Депутат Журова про «СКА – позор российского хоккея»: «Если фанаты хотят высказаться, пусть делают это в соцсетях. В чем позор – в том, что вас обыграли?»

Светлана Журова прокомментировала кричалки болельщиков «Спартака» в адрес СКА.

СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака » скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».

– Если фанаты хотят высказаться, пусть делают это в социальных сетях. Если речь о позоре, аргументируйте.

В чем позор – в том, что вас обыграли? Я бы хотела призвать болельщиков вести себя культурно и прилично, но почему-то в ряде видов спорта не получается.

В том же футболе и хоккее такой накал борьбы, что зачастую у самих болельщиков это стало частью культуры. Для кого-то это вообще смысл всего. В других видах спорта такого нет.

Представьте, если на теннисе такое скажут, вас надолго дисквалифицируют за слова о позоре. Там не переходят грань. В футболе и хоккее эту черту сложно провести. Для многих слово «позор» – это оскорбление.

– Как это регламентировать?

– Разве что КХЛ впишет определенные слова, которые нельзя использовать. С другой стороны, то же слово «позор» в разном контексте и интонации имеет разные смыслы.

Те же хоккеисты могут вообще не обратить на это внимание, а могут расстроиться. Мы не найдем здесь единого мнения.

У команды СКА есть свои болельщики, которые могут неправильно все воспринять, и начнется конфликт. Хотя без таких конфликтов не было бы дискуссий и дополнительного интереса к этому виду спорта, – сказала депутат Государственной думы Светлана Журова.