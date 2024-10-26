Депутат Журова про «СКА – позор российского хоккея»: «Если фанаты хотят высказаться, пусть делают это в соцсетях. В чем позор – в том, что вас обыграли?»
СКА одержал победу со счетом 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В первом периоде болельщики «Спартака» скандировали с трибун «СКА – позор российского хоккея».
– Если фанаты хотят высказаться, пусть делают это в социальных сетях. Если речь о позоре, аргументируйте.
В чем позор – в том, что вас обыграли? Я бы хотела призвать болельщиков вести себя культурно и прилично, но почему-то в ряде видов спорта не получается.
В том же футболе и хоккее такой накал борьбы, что зачастую у самих болельщиков это стало частью культуры. Для кого-то это вообще смысл всего. В других видах спорта такого нет.
Представьте, если на теннисе такое скажут, вас надолго дисквалифицируют за слова о позоре. Там не переходят грань. В футболе и хоккее эту черту сложно провести. Для многих слово «позор» – это оскорбление.
– Как это регламентировать?
– Разве что КХЛ впишет определенные слова, которые нельзя использовать. С другой стороны, то же слово «позор» в разном контексте и интонации имеет разные смыслы.
Те же хоккеисты могут вообще не обратить на это внимание, а могут расстроиться. Мы не найдем здесь единого мнения.
У команды СКА есть свои болельщики, которые могут неправильно все воспринять, и начнется конфликт. Хотя без таких конфликтов не было бы дискуссий и дополнительного интереса к этому виду спорта, – сказала депутат Государственной думы Светлана Журова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий