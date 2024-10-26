Александра Трусова не будет соревноваться в текущем сезоне («Р-Спорт»)

Александра Трусова не планирует соревноваться в текущем сезоне.

Об этом сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на собственные источники.

Серебряный призер Олимпиады-2022 последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.

Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России, которые прошли в сентябре в Санкт-Петербурге, но решение о том, будет ли она соревноваться, не озвучивала.

По информации источников, фигуристка продолжает тренироваться на базе академии «Ангелы Плющенко», но не планирует готовиться к этапам Гран-при. Участие в дальнейших соревнованиях сезона, за исключением шоу-турниров, также представляется маловероятным.