Александра Трусова не будет соревноваться в текущем сезоне («Р-Спорт»)
Александра Трусова не планирует соревноваться в текущем сезоне.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.
Серебряный призер Олимпиады-2022 последний раз выступала на соревнованиях в ноябре 2022 года.
Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России, которые прошли в сентябре в Санкт-Петербурге, но решение о том, будет ли она соревноваться, не озвучивала.
По информации источников, фигуристка продолжает тренироваться на базе академии «Ангелы Плющенко», но не планирует готовиться к этапам Гран-при. Участие в дальнейших соревнованиях сезона, за исключением шоу-турниров, также представляется маловероятным.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Р-Спорт»
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