«Барселона» оторвалась от «Реала» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги

«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» после 11 туров Ла Лиги.

Матч клубов на «Сантьяго Бернабеу» завершился разгромной победой каталонцев – 4:0.

Теперь между ними 6 очков. Команда Ханси Флика набрала 30 баллов и лидирует в чемпионате Испании , а команда Карло Анчелотти с 24 очками идет на втором месте.

Также в четверку лучших входят «Вильярреал » и «Атлетико ».