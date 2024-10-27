«Барселона» оторвалась от «Реала» на 6 очков после 11 туров Ла Лиги
«Барселона» увеличила отрыв от «Реала» после 11 туров Ла Лиги.
Матч клубов на «Сантьяго Бернабеу» завершился разгромной победой каталонцев – 4:0.
Теперь между ними 6 очков. Команда Ханси Флика набрала 30 баллов и лидирует в чемпионате Испании, а команда Карло Анчелотти с 24 очками идет на втором месте.
Также в четверку лучших входят «Вильярреал» и «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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