Проблема у Черчесова и проблемище у Мбаппе, 3+2 от Месси в матче с Боливией, 700 передач Овечкина, «МЮ» отменит выплаты Фергюсону, Поздняков больше не президент ОКР, хоккеиста-гея убили в Финляндии, Тухель в Англии и другие новости

1. «Ты по-французски говоришь?» Так Черчесов ответил обратившемуся к нему на казахском журналисту в футболке «ПСЖ». Шутка понравилась не всем, и Минспорта Казахстана потребовало провести разъяснительную работу с тренером. А ведь это не первый языковой скандал Станислава Саламовича...

2. У Мбаппе проблема гораздо серьезнее: изнасилованная в Швеции женщина обвинила Килиана . Прокуратура начала расследование , хотя имя футболиста в пресс-релизе не упоминалось. Адвокат Мбаппе настаивает, что обвинения являются клеветой , однако шведские СМИ уверены, что Килиан под подозрением . В «Реале» пока спокойно реагируют на ситуацию , но с рекламного фото «Мадрида» француз почему-то пропал .

3. «МЮ» перестанет платить сэр Алексу Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Шотландец получал два млн фунтов в год за эту работу. Эрик Кантона в ярости: «Я кину их всех в большой мешок с дерьмом!»

4. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об отставке . Дмитрий Васильев считает, что вакантное место могли бы занять Фетисов или Винер . Среди других кандидатур – Журова и Свищев . Елена Вайцеховская скептически оценила работу Поздянкова в ОКР: «Поплыл, причем почти сразу». А чем вообще запомнились эти шесть лет?

5. В Финляндии хоккеиста-гея Пухакку застрелил его партнер . Мотивом стал разрыв отношений.

6. Сборная Англии нашла нового тренера – им станет Томас Тухель . О назначении немца объявят уже сегодня , а в должность он вступит 1 января .

7. В Лиге наций Испания разгромила Сербию (3:0) и вышла в плей-офф Лиги наций, продлив беспроигрышную серию до 14 матчей. Шотландия испортила юбилейный матч Криштиану Роналду – 0:0 с Португалией . Все результаты дня – здесь .

8. Шипачев куда ярче провел свою юбилейную, 1000-ю, игру в КХЛ – набрал 3 очка и помог минскому «Динамо» обыграть ЦСКА . Теперь у Вадима 927 очков в лиге – до рекорда Мозякина остался один балл . СКА был сильнее «Нефтехимика» – это 3-я победа команды в 4 последних матчах. Остальные результаты – здесь .

9. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:2), Овечкин сделал 2 передачи – у него их стало 700 за карьеру (второй результат среди россиян в лиге, а еще он только 6-й игрок в истории с 700+ голами и 700+ передачами ). Все результаты дня – здесь .

10. Квалификация ЧМ в Южной Америке. Аргентина разнесла Боливию (6:0) и сохранила лидерство в таблице , Месси набрал 3+2 по системе «гол+пас» – 10-й хет-трик за сборную (догнал Роналду) и 58-й вообще . Бразилия разгромила Перу (4:0) и догнала Уругвай.

11. Дмитрия Мазепина выдвинули на пост главы Федерации водных видов спорта России .

12. «Тедеско – на выход». Фанаты Бельгии скандировали кричалки с призывом уволить тренера во время матча с Францией.

13. Пять волейбольных команд в студенческой лиге США отказались от матчей из-за трансгендера в составе соперника.

14. НБА. Предсезонные матчи. «Торонто» одолел «Бостон» и другие результаты .

15. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал ФИФА отменить клубный чемпионат мира .

16. Константин Генич начнет комментировать Медиалигу .

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