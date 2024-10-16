Проблема у Черчесова и проблемище у Мбаппе, 3+2 от Месси в матче с Боливией, 700 передач Овечкина, «МЮ» отменит выплаты Фергюсону, Поздняков больше не президент ОКР, хоккеиста-гея убили в Финляндии, Тухель в Англии и другие новости
1. «Ты по-французски говоришь?» Так Черчесов ответил обратившемуся к нему на казахском журналисту в футболке «ПСЖ». Шутка понравилась не всем, и Минспорта Казахстана потребовало провести разъяснительную работу с тренером. А ведь это не первый языковой скандал Станислава Саламовича...
2. У Мбаппе проблема гораздо серьезнее: изнасилованная в Швеции женщина обвинила Килиана. Прокуратура начала расследование, хотя имя футболиста в пресс-релизе не упоминалось. Адвокат Мбаппе настаивает, что обвинения являются клеветой, однако шведские СМИ уверены, что Килиан под подозрением. В «Реале» пока спокойно реагируют на ситуацию, но с рекламного фото «Мадрида» француз почему-то пропал.
3. «МЮ» перестанет платить сэр Алексу Фергюсону за работу послом клуба – ради сокращения расходов. Шотландец получал два млн фунтов в год за эту работу. Эрик Кантона в ярости: «Я кину их всех в большой мешок с дерьмом!»
4. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков объявил об отставке. Дмитрий Васильев считает, что вакантное место могли бы занять Фетисов или Винер. Среди других кандидатур – Журова и Свищев. Елена Вайцеховская скептически оценила работу Поздянкова в ОКР: «Поплыл, причем почти сразу». А чем вообще запомнились эти шесть лет?
5. В Финляндии хоккеиста-гея Пухакку застрелил его партнер. Мотивом стал разрыв отношений.
6. Сборная Англии нашла нового тренера – им станет Томас Тухель. О назначении немца объявят уже сегодня, а в должность он вступит 1 января.
7. В Лиге наций Испания разгромила Сербию (3:0) и вышла в плей-офф Лиги наций, продлив беспроигрышную серию до 14 матчей. Шотландия испортила юбилейный матч Криштиану Роналду – 0:0 с Португалией. Все результаты дня – здесь.
8. Шипачев куда ярче провел свою юбилейную, 1000-ю, игру в КХЛ – набрал 3 очка и помог минскому «Динамо» обыграть ЦСКА. Теперь у Вадима 927 очков в лиге – до рекорда Мозякина остался один балл. СКА был сильнее «Нефтехимика» – это 3-я победа команды в 4 последних матчах. Остальные результаты – здесь.
9. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Вегас» (4:2), Овечкин сделал 2 передачи – у него их стало 700 за карьеру (второй результат среди россиян в лиге, а еще он только 6-й игрок в истории с 700+ голами и 700+ передачами). Все результаты дня – здесь.
10. Квалификация ЧМ в Южной Америке. Аргентина разнесла Боливию (6:0) и сохранила лидерство в таблице, Месси набрал 3+2 по системе «гол+пас» – 10-й хет-трик за сборную (догнал Роналду) и 58-й вообще. Бразилия разгромила Перу (4:0) и догнала Уругвай.
11. Дмитрия Мазепина выдвинули на пост главы Федерации водных видов спорта России.
12. «Тедеско – на выход». Фанаты Бельгии скандировали кричалки с призывом уволить тренера во время матча с Францией.
13. Пять волейбольных команд в студенческой лиге США отказались от матчей из-за трансгендера в составе соперника.
14. НБА. Предсезонные матчи. «Торонто» одолел «Бостон» и другие результаты.
15. Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал ФИФА отменить клубный чемпионат мира.
16. Константин Генич начнет комментировать Медиалигу.
Цитаты дня
Мама Костылевой об участии в шоу: «Лена заработает на отдых на Мальдивах для всей семьи. Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении»
Латышонок о том, что Петербург – футбольная столица России: «Сами смотрите, сколько подряд чемпионств у «Зенита». Академия хорошо работает, стадион – самый посещаемый»
Сопредседатель «Интер Майами»: «Месси – единственный, кого можно сравнить с Джорданом. Он изменил все, МЛС разделилась на «до» и «после»
Дмитрий Булыкин: «Я бы ужесточил лимит на легионеров. 6 иностранцев на поле максимум. Сейчас нет международных матчей, когда вернемся, будет новое поколение россиян»
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