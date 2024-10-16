Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру – 58 против 66

Лионель Месси сократил отрыв от Криштиану Роналду по числу хет-триков.

Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил сборной Боливии (6:0) в матче отбора ЧМ-2026.

Теперь на счету Лео 58 хет-триков в карьере. У 39-летнего португальца из «Аль-Насра » их 66 .

При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.