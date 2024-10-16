Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру – 58 против 66
Лионель Месси сократил отрыв от Криштиану Роналду по числу хет-триков.
Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил сборной Боливии (6:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Теперь на счету Лео 58 хет-триков в карьере. У 39-летнего португальца из «Аль-Насра» их 66.
При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: MessivsRonaldo.app
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости