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Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру – 58 против 66

Лионель Месси сократил отрыв от Криштиану Роналду по числу хет-триков.

Сегодня 37-летний форвард сборной Аргентины трижды забил сборной Боливии (6:0) в матче отбора ЧМ-2026. 

Теперь на счету Лео 58 хет-триков в карьере. У 39-летнего португальца из «Аль-Насра» их 66

При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: MessivsRonaldo.app
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