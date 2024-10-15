«Реал» не переживает из-за ситуации с Мбаппе. Обвинения в изнасиловании считают фэйком, распространяемым для нанесения ущерба репутации Килиана (RMC Sport)
В «Реале» не переживают из-за возможной связи Килиана Мбаппе с изнасилованием.
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».
Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.
По данным RMC Sport, в «Реале» эта ситуация не является предметом обсуждения. В клубе не обеспокоены случившимся, там считают информацию ложной и распространяемой с целью нанести ущерб репутации Мбаппе.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости