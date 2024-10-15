«Реал» не переживает из-за ситуации с Мбаппе. Обвинения в изнасиловании считают фэйком, распространяемым для нанесения ущерба репутации Килиана (RMC Sport)

В «Реале» не переживают из-за возможной связи Килиана Мбаппе с изнасилованием.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала » и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции . Однако вскоре появилась информация , что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

По данным RMC Sport, в «Реале» эта ситуация не является предметом обсуждения. В клубе не обеспокоены случившимся, там считают информацию ложной и распространяемой с целью нанести ущерб репутации Мбаппе .