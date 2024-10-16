19-летний Мичков забил первые голы в НХЛ, сделав дубль в 1-м периоде матча с «Эдмонтоном»

Матвей Мичков сделал дубль в матче против «Эдмонтона».

«Филадельфия » проводит гостевую игру с «Ойлерс» (2:0, первый перерыв) в регулярном чемпионате НХЛ.

19-летний форвард «Флайерс» Матвей Мичков забросил первые две шайбы в НХЛ в первом периоде этого матча.

Сначала россиянин отличился на 5-й минуте периода, затем – на 10-й. Оба гола нападающий забил при игре в большинстве.

Мичков сделал результативную передачу и набрал первый балл в НХЛ в прошлом матче с «Калгари» (3:6).

На данный момент в его активе 3 (2+1) балла в 3 матчах.