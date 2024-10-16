19-летний Мичков забил первые голы в НХЛ, сделав дубль в 1-м периоде матча с «Эдмонтоном»
Матвей Мичков сделал дубль в матче против «Эдмонтона».
«Филадельфия» проводит гостевую игру с «Ойлерс» (2:0, первый перерыв) в регулярном чемпионате НХЛ.
19-летний форвард «Флайерс» Матвей Мичков забросил первые две шайбы в НХЛ в первом периоде этого матча.
Сначала россиянин отличился на 5-й минуте периода, затем – на 10-й. Оба гола нападающий забил при игре в большинстве.
Мичков сделал результативную передачу и набрал первый балл в НХЛ в прошлом матче с «Калгари» (3:6).
На данный момент в его активе 3 (2+1) балла в 3 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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