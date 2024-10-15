Шипачев набрал 927 очков в КХЛ. До рекорда Мозякина – 1 балл

Вадим Шипачев набрал 927-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард минского «Динамо » отметился 3 (1+2) баллами в игре против ЦСКА (5:4 ОТ).

Теперь на счету Вадима Шипачева 927 (291+636) очков в КХЛ с учетом плей-офф. Сегодня он провел 1000-й матч.

37-летнему нападающему осталось набрать 1 балл, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 (419+509) очков в 842 играх).