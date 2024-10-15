10

Шипачев набрал 927 очков в КХЛ. До рекорда Мозякина – 1 балл

Вадим Шипачев набрал 927-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард минского «Динамо» отметился 3 (1+2) баллами в игре против ЦСКА (5:4 ОТ).

Теперь на счету Вадима Шипачева 927 (291+636) очков в КХЛ с учетом плей-офф. Сегодня он провел 1000-й матч.

37-летнему нападающему осталось набрать 1 балл, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 (419+509) очков в 842 играх).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
рекорды
logoКубок Гагарина
logoВадим Шипачев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером лиги. Он чрезвычайно умный игрок, дирижер атак»
13сегодня, 16:53
Шипачев проводит 1000-й матч в КХЛ. Он 2-й игрок в истории с таким достижением
28сегодня, 16:23
Минское «Динамо» обыгрывает СКА 3:0 и перебрасывает 35:11 (20:1 – во втором периоде) после 2-го периода. Шипачев забил бывшей команде – 1-й гол в сезоне
9610 октября, 18:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Толчинский сыграл 4:07 против «Нефтехимика» и не выходил в 3-м периоде. Форвард СКА не набрал очков в 6-м матче подряд
29 минут назад
СКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе. Кузнецов забил победный буллит в овертайме игры с «Нефтехимиком»
1236 минут назад
ЦСКА проиграл 4 из 5 последних матчей
1647 минут назад
КХЛ. СКА победил «Нефтехимик», ЦСКА проиграл минскому «Динамо», «Амур» пропустил 5 шайб от «Лады», «Адмирал» и «Северсталь» забили 11 голов
12151 минуту назад
Плющев о матче России с Канадой: «Нам бы поднадували щеки. Было бы не просто тяжело, а очень тяжело. Сомневаюсь, что мы могли бы повторить Суперсерию-1972 по накалу и результату»
10сегодня, 17:32
НХЛ. «Вашингтон» примет «Вегас», «Тампа» – «Ванкувер», «Флорида» сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» против «Сент-Луиса»
45сегодня, 17:18
Ротенберг о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером лиги. Он чрезвычайно умный игрок, дирижер атак»
13сегодня, 16:53
Шипачев проводит 1000-й матч в КХЛ. Он 2-й игрок в истории с таким достижением
28сегодня, 16:23
Сушинский об «Авангарде: «Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все придет»
3сегодня, 15:58
Алексей Потапов: «Руководство «Спартака» предъявляет претензии Голдобину»
6сегодня, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
Лавиолетт о Шестеркине в матче с «Детройтом»: «Он был очень хорош. Я рад, что мы стали играть перед ним лучше, плотнее, но нам еще есть над чем работать»
56 минут назад
Юрий Новиков: «По «Матч ТВ» показывают МХЛ в прямом эфире. Для меня это событие. Это важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея»
сегодня, 18:19
Браташ о 5:3 с «Амуром»: «Получилось разобраться с проблемами с результативностью, пять шайб забили – это для нас большой праздник»
1сегодня, 17:59
Терещенко о «Питтсбурге»: «Они могут попасть в плей-офф. Они этого хотят и стремятся. Малкин не просто так об этом говорит»
сегодня, 17:53
Бирюков о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Он большой мастер. Такие игроки нужны нашему хоккею. Желаю, чтобы он побил как можно больше рекордов»
сегодня, 17:42
Демидов прервал 6-матчевую серию без голов, забив с передач Кузнецова и Деанджело. 18-летний форвард СКА набрал 5+4 в 16 играх
3сегодня, 16:59
Журова о Фетисове: «Никто не мешает ему в теории быть депутатом и президентом ОКР. Он достойный кандидат»
2сегодня, 16:45
Плющев об Овечкине на правом фланге: «Для игрока такого уровня большой разницы нет. Если штаб увидит, что Саше некомфортно, решение поменяют»
1сегодня, 16:13
Демидов вернулся в звено к Кузнецову. Заврагин сыграет в воротах СКА в матче с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:43
Калинин о переходе в «Витязь»: «Нравится, что команда амбициозная. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу. Надеюсь, смогу им помочь»
сегодня, 15:32