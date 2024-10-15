СКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе. Кузнецов забил победный буллит в овертайме игры с «Нефтехимиком»
СКА обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающую шайбу забросил Евгений Кузнецов. Он реализовал штрафной буллит на 63-й минуте.
Команда тренера Романа Ротенберга одержала третью победу в четырех последних играх.
Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с минским «Динамо» (2:4).
На данный момент СКА занимает второе место в таблице Запада, набрав 21 очко после 16 игр.
В следующем матче, 17 октября, клуб сыграет против ЦСКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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