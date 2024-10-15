СКА выиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 2-м месте на Западе. Кузнецов забил победный буллит в овертайме игры с «Нефтехимиком»

СКА обыграл «Нефтехимик» (3:2 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающую шайбу забросил Евгений Кузнецов . Он реализовал штрафной буллит на 63-й минуте.

Команда тренера Романа Ротенберга одержала третью победу в четырех последних играх.

Единственное поражение на этом отрезке клуб потерпел в матче с минским «Динамо» (2:4).

На данный момент СКА занимает второе место в таблице Запада, набрав 21 очко после 16 игр.

В следующем матче, 17 октября, клуб сыграет против ЦСКА.