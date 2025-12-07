«ПСЖ» с Сафоновым снес «Ренн» – 5:0! Хвича сделал дубль, Жаке удалили, 17-летний Мбайе забил

«ПСЖ» разгромил «Ренн».

«ПСЖ » крупно обыграл «Ренн» (5:0) в 15-м туре Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые в сезоне вышел в стартовом составе. На 28-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, Санни Меюлю забил на 39-й. Хвича оформил дубль на 67-й, Жереми Жаке удалили на 74-й. 17-летний Ибраим Мбайе забил на 88-й.

Лига 1 Франция. 15 тур 6 декабря 20:05, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 5 - 0 Ренн Матч окончен Гонсалу Рамуш

90’ +1’ Мбайе

88’ 82’ Камара Блас 82’ Эмболо Меите 82’ Аль-Тамари Лежандр Жоау Невеш Мбайе 80’ Заир-Эмери Нджанту 80’ 75’ Леполь Руо 74’ Жаке Витинья Фабиан Руис 71’ Кварацхелия Гонсалу Рамуш 71’ 69’ Аит Будлаль Кварацхелия

67’ Ли Кан Ин Дембеле 64’ 53’ Жаке 46’ Сиссе Мерлен 2 тайм Перерыв Меюлю

39’ Кварацхелия

28’ ПСЖ Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Ли Кан Ин, Барколя Запасные: Джеймс, Камара, Дембеле, Боли, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Нджанту, Мбайе, Марин 1 тайм Ренн: Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Леполь, Эмболо Запасные: Силистри, Сейду, Нагида, Руо, Мерлен, Блас, Лежандр, Меите, Камара

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции