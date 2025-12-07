  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» с Сафоновым снес «Ренн» – 5:0! Хвича сделал дубль, Жаке удалили, 17-летний Мбайе забил
33

«ПСЖ» с Сафоновым снес «Ренн» – 5:0! Хвича сделал дубль, Жаке удалили, 17-летний Мбайе забил

«ПСЖ» разгромил «Ренн».

«ПСЖ» крупно обыграл «Ренн» (5:0) в 15-м туре Лиги 1.

Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые в сезоне вышел в стартовом составе. На 28-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, Санни Меюлю забил на 39-й. Хвича оформил дубль на 67-й, Жереми Жаке удалили на 74-й. 17-летний Ибраим Мбайе забил на 88-й.

Лига 1 Франция. 15 тур
6 декабря 20:05, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
5 - 0
Ренн
Матч окончен
  Гонсалу Рамуш
90’
+1’
  Мбайе
88’
82’
Камара   Блас
82’
Эмболо   Меите
82’
Аль-Тамари   Лежандр
Жоау Невеш   Мбайе
80’
Заир-Эмери   Нджанту
80’
75’
Леполь   Руо
74’
Жаке
Витинья   Фабиан Руис
71’
Кварацхелия   Гонсалу Рамуш
71’
69’
Аит Будлаль
  Кварацхелия
67’
Ли Кан Ин   Дембеле
64’
53’
Жаке
46’
Сиссе   Мерлен
2тайм
Перерыв
  Меюлю
39’
  Кварацхелия
28’
ПСЖ
Сафонов, Люка Эрнандес, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Меюлю, Витинья, Жоау Невеш, Кварацхелия, Ли Кан Ин, Барколя
Запасные: Джеймс, Камара, Дембеле, Боли, Фабиан Руис, Гонсалу Рамуш, Нджанту, Мбайе, Марин
1тайм
Ренн:
Самба, Брассье, Жаке, Аит Будлаль, Сиссе, Ронжье, Камара, Аль-Тамари, Франковски, Леполь, Эмболо
Запасные: Силистри, Сейду, Нагида, Руо, Мерлен, Блас, Лежандр, Меите, Камара
Подробнее

Таблица Чемпионата Франции

Статистика Чемпионата Франции

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1377 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoлига 1 Франция
Парк-де-Пренс
logoПСЖ
logoРенн
logoХвича Кварацхелия
logoСанни Меюлю
logoИбраим Мбайе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монако» обыграл «ПСЖ» – 1:0. Минамино забил с паса Головина, Керера удалили на 80-й
29 ноября, 17:57
«ПСЖ» разнес «Гавр» – 3:0! Команда Энрике лидирует в таблице Лиги 1 после 13 туров
22 ноября, 21:57
«Лион» уступил «ПСЖ» – 2:3. Невеш забил на 95-й, у Витиньи 2 ассиста, у Хвичи гол
9 ноября, 21:43
Гол Рамуша на 94-й принес «ПСЖ» победу над «Ниццей» – 1:0
1 ноября, 17:54
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
54 минуты назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
сегодня, 04:18
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
сегодня, 04:10
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого в гостях у «Санфречче»
1 минуту назад
«Ювентус» – «Пафос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
11 минут назад
Карпукас о «Локо»: «Стал чуть взрослее ментально. Побольше стало игроков с большим опытом»
24 минуты назад
«Реал» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
43 минуты назад
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
сегодня, 04:31
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
сегодня, 03:56
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29