Матч окончен
«ПСЖ» с Сафоновым снес «Ренн» – 5:0! Хвича сделал дубль, Жаке удалили, 17-летний Мбайе забил
«ПСЖ» разгромил «Ренн».
«ПСЖ» крупно обыграл «Ренн» (5:0) в 15-м туре Лиги 1.
Матч проходил на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов впервые в сезоне вышел в стартовом составе. На 28-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия, Санни Меюлю забил на 39-й. Хвича оформил дубль на 67-й, Жереми Жаке удалили на 74-й. 17-летний Ибраим Мбайе забил на 88-й.
Лига 1 Франция. 15 тур
6 декабря 20:05, Парк-де-Пренс
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1377 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости