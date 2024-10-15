Мбаппе удалили с рекламного фото «Реала». В клубе заявили, что это связано с его контрактом с Nike, а не с ситуацией с изнасилованием, но Камавинга не вырезали
Сегодня «Реал» опубликовал фото для продвижения совместной кампании с adidas. На фотографии нет форварда «Реала».
Фото из инстаграма «Реала»
При этом на такой же фотографии, опубликованной в X Джуда Беллингема, Мбаппе присутствует.
Фото из X Джуда Беллингема
Представитель «Мадрида» заявил, что изменение фотографии не связано с ситуацией о возможном обвинении Килиана в изнасиловании. Утверждается, что фото пришлось изменить из-за того, что мероприятие рекламирует adidas, а у француза контракт с Nike.
При этом в рекламной кампании принял участие Эдуардо Камавинга, также имеющий соглашение с Nike.
Фото: инстаграм «Реала»
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где Мбаппе и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Форвард «Реала» назвал эту информацию «фэйком».
Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.
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