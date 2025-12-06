Кукуян после ВАР отменил пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Акроном», назначенный за игру рукой Эшковала после касания Бакаева

Пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Акроном» отменили после ВАР.

Судья Павел Кукуян назначил 11-метровый в пользу «Зенита » на 56-й минуте матча с «Акроном» (2:0, второй тайм). Мяч после касания хавбека «Акрона » Солтмурада Бакаева попал в руку защитнику тольяттинцев Родригу Эшковалу в штрафной. Ассистенты на ВАР пригласили Кукуяна изучить повтор момента. После просмотра видеофрагмента главный судья отменил пенальти. Изображение: кадры из трансляции «Матч Премьер»