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Адвокат Мбаппе об обвинениях в изнасиловании: «Мы даже не знаем, на кого подана жалоба. Килиан никогда не оказывается в рисковых ситуациях. Мы пожалуемся на клевету»

Адвокат Килиана Мбаппе отреагировала на слухи об обвинении игрока в изнасиловании.

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».

Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.

«Нам сообщили о жалобе, о том, что жалоба подана, но на данный момент мы даже не знаем, на кого именно. Жалоба не устанавливает истину, жалоба ничего не доказывает. И я даже не знаю, опять же, направлена ли жалоба [на Килиана].

Он никогда не бывает один, он никогда не оказывается в рисковых ситуациях. Это полностью исключает возможность предосудительных действий с его стороны. Я могу сказать вам это с абсолютной уверенностью.

Он спокоен, но, с другой стороны, он совершенно ошеломлен таким ажиотажем в средствах массовой информации. Он вообще не понимает, в чем его можно обвинить. 

[Если бы против него велось расследование], то, очевидно, он [дал бы показания]. Но, повторюсь, сегодня он был абсолютно спокоен. Он также ходил на тренировку, потому что ему абсолютно не в чем себя упрекнуть.

Он предпочел поехать тренироваться и попросил мою фирму не закрывать на это глаза, потому что нельзя позволять так клеветать на себя. По этой причине мы подадим жалобу на клеветническое обвинение», – сказала Мари-Аликс Кану-Бернар в эфире TF1.

Мбаппе обвинили в изнасиловании. Что известно

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoЛа Лига
происшествия
logoКилиан Мбаппе
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