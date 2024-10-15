Адвокат Мбаппе об обвинениях в изнасиловании: «Мы даже не знаем, на кого подана жалоба. Килиан никогда не оказывается в рисковых ситуациях. Мы пожалуемся на клевету»
Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где форвард «Реала» и его друзья ночевали во время поездки в Швецию. Мбаппе назвал эту информацию «фэйком».
Сегодня шведская прокуратура выпустила пресс-релиз о начале предварительного расследования после подачи жалобы на изнасилование, не упомянув имя игрока сборной Франции. Однако вскоре появилась информация, что изнасилованная женщина назвала Мбаппе виновником случившегося.
«Нам сообщили о жалобе, о том, что жалоба подана, но на данный момент мы даже не знаем, на кого именно. Жалоба не устанавливает истину, жалоба ничего не доказывает. И я даже не знаю, опять же, направлена ли жалоба [на Килиана].
Он никогда не бывает один, он никогда не оказывается в рисковых ситуациях. Это полностью исключает возможность предосудительных действий с его стороны. Я могу сказать вам это с абсолютной уверенностью.
Он спокоен, но, с другой стороны, он совершенно ошеломлен таким ажиотажем в средствах массовой информации. Он вообще не понимает, в чем его можно обвинить.
[Если бы против него велось расследование], то, очевидно, он [дал бы показания]. Но, повторюсь, сегодня он был абсолютно спокоен. Он также ходил на тренировку, потому что ему абсолютно не в чем себя упрекнуть.
Он предпочел поехать тренироваться и попросил мою фирму не закрывать на это глаза, потому что нельзя позволять так клеветать на себя. По этой причине мы подадим жалобу на клеветническое обвинение», – сказала Мари-Аликс Кану-Бернар в эфире TF1.
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