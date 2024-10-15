«Ты по-французски сейчас говоришь?» Черчесов ответил журналисту в футболке «ПСЖ», задавшему вопрос на казахском. В КФФ заявили: «Тренер относится к нашему языку с уважением»
После матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) российский тренер ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Черчесов подвергся критике в Казахстане за неуважение к языку.
Казахстанская федерация футбола (КФФ) выступила с заявлением о случившемся.
«Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора.
Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», – заявили в КФФ.
В июне главный тренер сборной Казахстана выразил недовольство из-за вопроса на казахском языке во время пресс-конференции.
Черчесов на дне с Казахстаном: 0:8 за 4 матча, последнее место. Но он доволен
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