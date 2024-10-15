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Испания не проигрывает 14 матчей подряд – 12 побед и 2 ничьих

Сборная Испании продлила серию без поражений до 14 матчей.

Команда тренера Луиса де ла Фуэнте разгромила Сербию (3:0) дома в 4-м туре Лиги наций и лидирует в группе 4 лиги A с 10 очками.

В 14 последних матчах у Испании 12 побед и 2 ничьих.

Последнее поражение случилось в марте 2024 года – 0:1 от Колумбии в товарищеском матче.

До конца года испанцы еще сыграют с Данией (15 ноября) и Швейцарией (18 ноября).

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча Испании и Сербии.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Сербии по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoЛуис де ла Фуэнте
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