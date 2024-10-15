Испания не проигрывает 14 матчей подряд – 12 побед и 2 ничьих
Сборная Испании продлила серию без поражений до 14 матчей.
Команда тренера Луиса де ла Фуэнте разгромила Сербию (3:0) дома в 4-м туре Лиги наций и лидирует в группе 4 лиги A с 10 очками.
В 14 последних матчах у Испании 12 побед и 2 ничьих.
Последнее поражение случилось в марте 2024 года – 0:1 от Колумбии в товарищеском матче.
До конца года испанцы еще сыграют с Данией (15 ноября) и Швейцарией (18 ноября).
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча Испании и Сербии.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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