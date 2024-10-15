Тухель подпишет контракт со сборной Англии на 1,5 года. Он вступит в должность главного тренера 1 января
Стали известны детали контракта Томаса Тухеля со сборной Англии.
Ранее стало известно, что немецкий специалист согласился возглавить сборную Англии и будет представлен завтра.
По информации журналиста Нэйтана Гиссинга, Тухель подпишет контракт на полтора года и приступит к работе 1 января.
Сообщалось, что зарплата тренера составит от 4,5 до 5 млн фунтов в год.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Нэйтана Гиссинга
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