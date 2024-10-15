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Тухель подпишет контракт со сборной Англии на 1,5 года. Он вступит в должность главного тренера 1 января

Стали известны детали контракта Томаса Тухеля со сборной Англии.

Ранее стало известно, что немецкий специалист согласился возглавить сборную Англии и будет представлен завтра

По информации журналиста Нэйтана Гиссинга, Тухель подпишет контракт на полтора года и приступит к работе 1 января.

Сообщалось, что зарплата тренера составит от 4,5 до 5 млн фунтов в год.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Нэйтана Гиссинга
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoТомас Тухель
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