КХЛ. «Амур» примет «Ладу», «Адмирал» – «Северсталь», ЦСКА в гостях у минского «Динамо», СКА против «Нефтехимика»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Амур» дома сыграет с «Ладой», «Адмирал» – с «Северсталью», ЦСКА проведет гостевой матч с минским «Динамо», СКА примет «Нефтехимик».
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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