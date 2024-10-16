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Месси набрал 5 (3+2) очков в матче с Боливией

Лионель Месси сделал хет-трик и две голевые передачи в матче за сборную.

Аргентинцы разгромили соперников из Боливии (6:0) в рамках 10-го тура квалификационного турнира ЧМ-2026.

Капитан «альбиселесте» набрал 5 очков по системе «гол плюс пас». Месси открыл счет на 19-й минуте. Также в 1-м тайме он результативно ассистировал нападающим Лаутаро Мартинесу и Хулиану Альваресу.

Ближе к концу матча Месси сделал хет-трик. 37-летний форвард «Интер Майами» забивал на 84-й и 86-й минутах.

Теперь на счету Месси 112 голов за национальную команду Аргентины. По этому показателю он уступает лишь португальцу Криштиану Роналду, забившему 133 мяча в играх за сборную своей страны.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
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logoСборная Боливии по футболу
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
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